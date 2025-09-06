Никитин о баннере «Добро пожаловать домой»: «В ЦСКА я состоялся как тренер, здесь были первые победы, это трудно переоценить. Ярославль – это отдельная веха»

Игорь Никитин отреагировал на баннер болельщиков ЦСКА.

Армейцы обыграли «Динамо» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время игры болельщики ЦСКА вывесили баннер с надписью: «Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!»

– На баннере болельщиков было написано «Добро пожаловать домой». Считаете ли вы ЦСКА хоккейным домом?

– Хоть и родился в Усть-Каменогорске, мы живем здесь очень давно. В ЦСКА я состоялся как тренер. Здесь мне доверили как главному тренеру. Здесь были первые победы. Поэтому это трудно переоценить.

Хотя с благодарностью вспоминаю Омск и Новосибирск. Естественно, Ярославль – это отдельная веха. Кто не помнит прошлого, у того нет будущего, – сказал главный тренер ЦСКА.