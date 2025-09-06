Нестеров о ЦСКА при Никитине: «Становимся сильнее, лучше как команда. Ребята у нас неглупые, все понимают задачу»

Никита Нестеров заявил, что ЦСКА становится сильнее при Игоре Никитине.

В субботу армейцы обыграли «Динамо» со счетом 6:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Идет тяжелая работа изо дня в день. Еще рано что-то говорить и делать какие-то выводы. В плане работы с новым тренерским штабом есть много нюансов, над которыми мы усердно трудимся каждый день.

Конечно, мы чувствуем, что становимся сильнее – от игры к игре, изо дня в день. Мы становимся лучше как команда, как коллектив.

У нас все ребята в составе неглупые, все понимают задачу, которая перед нами стоит, все понимают требования тренерского штаба», – сказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.