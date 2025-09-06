Никитин о 6:2 с «Динамо»: «Переоценивать не нужно, самоцели победить не было. С Кудашовым согласен, ЦСКА не показал феерическую игру, просто использовал моменты»

Игорь Никитин высказался о победе над «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

ЦСКА дома обыграл команду тренера Алексея Кудашова со счетом 6:2.

– Первая игра. Мартин здорово выручил. Удачные голы забили. Поддержка болельщиков была отличной. Пацаны молодчики.

– Испытывали волнение перед возвращением?

– Я испытываю волнение перед каждой игрой. Сегодня тоже, конечно. Пытался сосредоточиться на работе. Но приятно, конечно.

– Для вас было важно начать новую главу в ЦСКА именно с победы?

– Мой опыт подсказывает, что закончить лучше победой. Такой самоцели не было. Просто говорили ребятам, что только сильная команда может расти через игру. Я знаю, что нам будет непросто. Принято начинать с победы, но не нужно переоценивать ситуацию.

– Согласны с тем, что большая часть голов – это ошибки «Динамо», как об этом говорил Кудашов?

– Я отчасти согласен с Кудашовым, ребята понимают, что мы не сыграли феерическую игру. Просто хорошо использовали моменты, – сказал главный тренер ЦСКА.