  • Буре о ЦСКА после 6:2 с «Динамо»: «Было много народу из наблюдательного совета. Нам игра понравилась. Ребята хорошо играли, боролись»
1

Павел Буре положительно оценил игру ЦСКА после 6:2 с «Динамо».

Армейцы обыграли бело-голубых в первом официальном матче после возвращения Игоря Никитина на пост главного тренера. 

«Считаю, что ребята достаточно хорошо играли, в том числе и в большинстве, боролись. В меньшинстве они выстояли четыре минуты подряд. Мне команда очень понравилась.

Если говорить не изнутри, а со стороны о том, что мы увидели, то было много народу из наблюдательного совета. Нам игра понравилась», – сказал бывший игрок сборной России, входящий в набсовет клуба. 

По данным официального сайта ЦСКА, в совет также входят Игорь Сечин (председатель), Эдуард Худайнатов (заместитель председателя, президент АО «ННК»), Андрей Акимов (председатель правления «Газпромбанка»), Андрей Бокарев (член правления РСПП), Сергей Судариков (управляющий партнер ГК «Регион»), Борис Михайлов, Владислав Третьяк и Сергей Федоров. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
