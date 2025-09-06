«Монреаль» обменял контракт Прайса и пик в 5-м раунде драфта в «Сан-Хосе» на 22-летнего защитника Ларока. Вратарь с кэпхитом 10,5 млн долларов не играл с 2022 года

«Монреаль» обменял контракт Кэри Прайса в «Сан-Хосе».

Кроме того, «Шаркс» получили пик в 5-м раунде драфта НХЛ 2026 года.

В качестве обмена в «Канадиенс» перешел 22-летний канадский защитник Гэннон Ларок.

Ранее генеральный менеджер «Монреаля » Кент Хьюз заявлял , что у клуба нет необходимости в обмене Прайса.

Сообщалось , что 38-летний голкипер, не играющий с 2022 года и де-факто завершивший карьеру из-за травмы колена, может покинуть клуб 1 сентября, когда получит подписной бонус в размере 5,5 млн долларов.

После выплаты ему будет положено только 2 млн долларов фактической зарплаты, из которых 60% покроет страховка.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) Прайса – 10,5 млн долларов в год. Предстоящий сезон – последний по действующему соглашению.