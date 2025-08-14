  • Спортс
  «Монреаль» может обменять Прайса. Голкипер с зарплатой 10,5 млн долларов за сезон не играет с 2022 года (RG)
«Монреаль» может обменять Прайса. Голкипер с зарплатой 10,5 млн долларов за сезон не играет с 2022 года (RG)

«Монреаль» может обменять Кэри Прайса.

«Сейчас «Канадиенс» изучают рынок обменов. Все внимание приковано к 1 сентября, речь идет о Кэри Прайсе.

Как только контракт Прайса будет обменян, у них появится место под потолком зарплат и потенциал для последующих трейдов.

У Кента Хьюза (генменеджер «Монреаля» – Спортс’‘) и Джеффа Гортона (вице-президент «Канадиенс» по хоккейным операциям – Спортс’‘) часто открывается второе дыхание в августе и сентябре, когда дело касается обменов.

Меня это совсем не удивит», – сообщает RG со ссылкой на источники.

1 сентября Прайс получит подписной бонус в размере 5,5 млн долларов. После выплаты ему будет положено только 2 млн долларов фактической зарплаты, из которых 60% покроет страховка.

Средняя годовая зарплата голкипера (кэпхит) – 10,5 млн долларов в год. Предстоящий сезон – последний по действующему соглашению. Прайс не выходил на лед в матчах НХЛ с 2022 года.

Сейчас «Монреаль» не вписывается в потолок зарплат (95,5 млн долларов) на 5,95 млн. В межсезонье команды имеют право превышать потолок на сумму, не превышающую 10% от него (9,5 млн в этом сезоне).

Убрав Прайса в долгосрочный список травмированных (LTIR) перед началом сезона, канадцы впишутся в потолок зарплат, но лишатся возможности накапливать свободные средства к дедлайну. У клубов, использующих LTIR, чтобы вписаться в потолок, этой возможности нет.

Обменяв вратаря, клуб добавит гибкости платежной ведомости и сможет провести другие сделки по усилению состава.

Как раз и навсегда разобраться в потолке зарплат НХЛ? Полный расклад

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
