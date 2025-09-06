0

«Нью-Джерси» пригласил Георгия Романова, Руни, Гленденинга и Шила на просмотр

«Нью-Джерси» подписал просмотровый контракт с Георгием Романовым.

Генменеджер «Девилс» Том Фицджеральд объявил о подписании просмотровых контрактов с нападающими Кевином Руни и Люком Гленденингом, а также с вратарями Георгием Романовым и Адамом Шилом.

25-летний Романов последние два сезона провел в системе «Сан-Хосе», выступая в НХЛ и АХЛ. В апреле 2024 года дебютировал в НХЛ и провел 10 матчей за «Шаркс», отражая 88,8% бросков при надежности 3,53. В 50 матчах АХЛ у него 90,4% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,12. 

32-летний Руни в прошлом сезоне сыграл 70 матчей за «Калгари», набрав 10 (5+5) очков. 

На счету 36-летнего Гленденинга 7 (4+3) очков в 77 матчах за «Тампу» в прошлой регулярке. 

26-летний Шил провел 14 матчей за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ в прошлом сезоне с коэффициентом надежности 2,62.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Нью-Джерси»
