Генменеджер «Монреаля» заявил, что у клуба нет необходимости в обмене Прайса. Голкипер с зарплатой 10,5 млн долларов за сезон не играет с 2022 года
В «Монреале» заявили, что у клуба нет необходимости в обмене Кэри Прайса.
Ранее сообщалось, что голкипер, не играющий с 2022 года, может покинуть клуб 1 сентября, когда получит подписной бонус в размере 5,5 млн долларов. После выплаты ему будет положено только 2 млн долларов фактической зарплаты, из которых 60% покроет страховка.
Средняя годовая зарплата (кэпхит) Прайса – 10,5 млн долларов в год. Предстоящий сезон – последний по действующему соглашению.
«У нас все в порядке. Нам нет необходимости обменивать Кэри Прайса. Если появится сделка, которая будет выгодна и для нас, и для другой команды, мы рассмотрим ее.
Но такой необходимости у нас нет», – сказал генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз в интервью журналисту Эрику Энджелсу.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости