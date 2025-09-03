  • Спортс
  Генменеджер «Монреаля» заявил, что у клуба нет необходимости в обмене Прайса. Голкипер с зарплатой 10,5 млн долларов за сезон не играет с 2022 года
Генменеджер «Монреаля» заявил, что у клуба нет необходимости в обмене Прайса. Голкипер с зарплатой 10,5 млн долларов за сезон не играет с 2022 года

В «Монреале» заявили, что у клуба нет необходимости в обмене Кэри Прайса.

Ранее сообщалось, что голкипер, не играющий с 2022 года, может покинуть клуб 1 сентября, когда получит подписной бонус в размере 5,5 млн долларов. После выплаты ему будет положено только 2 млн долларов фактической зарплаты, из которых 60% покроет страховка.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) Прайса – 10,5 млн долларов в год. Предстоящий сезон – последний по действующему соглашению.

«У нас все в порядке. Нам нет необходимости обменивать Кэри Прайса. Если появится сделка, которая будет выгодна и для нас, и для другой команды, мы рассмотрим ее.

Но такой необходимости у нас нет», – сказал генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз в интервью журналисту Эрику Энджелсу.

