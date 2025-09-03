Павелски, Паризе и Гомес войдут в Зал хоккейной славы США

Джо Павелски, Зак Паризе и Скотт Гомес включены в Зал хоккейной славы США.

Церемония введения состоится 10 декабря.

В Зал хоккейной славы США также войдут олимпийская чемпионка Тара Маунси и фотограф Брюс Беннетт.

Джо Павелски набрал 1068 (476+592) очков в 1332 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ за «Сан-Хосе » и «Даллас ». В плей-офф он отметился 143 (74+69) баллами в 201 игре. Павелски завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2010 и был капитаном сборной США на Кубке мира-2016.

Скотт Гомес набрал 756 (181+575) очков в 1079 играх за «Нью-Джерси», «Рейнджерс », «Монреаль », «Шаркс», «Флориду», «Сент-Луис» и «Оттаву». Он помог «Нью-Джерси» выиграть Кубок Стэнли в 2000 и 2003 годах и набрал 101 (29+72) очко в 149 играх плей-офф в карьере.

Зак Паризе сыграл 1254 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Девилс», «Миннесоту», «Айлендерс» и «Колорадо» и отметился 889 (434+455) очками. Он набрал 83 (39+44) балла в 122 играх плей-офф. Паризе также завоевал серебро на Олимпийских играх-2010.