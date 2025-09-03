17

Павелски, Паризе и Гомес войдут в Зал хоккейной славы США

Джо Павелски, Зак Паризе и Скотт Гомес включены в Зал хоккейной славы США.

Церемония введения состоится 10 декабря.

В Зал хоккейной славы США также войдут олимпийская чемпионка Тара Маунси и фотограф Брюс Беннетт.

Джо Павелски набрал 1068 (476+592) очков в 1332 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ за «Сан-Хосе» и «Даллас».  В плей-офф он отметился 143 (74+69) баллами в 201 игре. Павелски завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2010 и был капитаном сборной США на Кубке мира-2016.

Скотт Гомес набрал 756 (181+575) очков  в 1079 играх за «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Монреаль», «Шаркс», «Флориду», «Сент-Луис» и «Оттаву». Он помог «Нью-Джерси» выиграть Кубок Стэнли в 2000 и 2003 годах и набрал 101 (29+72) очко в 149 играх плей-офф в карьере. 

Зак Паризе сыграл 1254 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Девилс», «Миннесоту», «Айлендерс» и «Колорадо» и отметился 889 (434+455) очками. Он набрал 83 (39+44) балла в 122 играх плей-офф. Паризе также завоевал серебро на Олимпийских играх-2010.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДжо Павелски
logoЗак Паризе
logoНХЛ
logoСкотт Гомес
logoСборная США по хоккею
женский хоккей
logoФлорида
logoДаллас
logoАйлендерс
logoОттава
logoМонреаль
logoРейнджерс
logoНью-Джерси
logoСент-Луис
logoКолорадо
logoМиннесота
logoСан-Хосе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Барр об уходе Ткачева и Буше: «Авангарду» нужны скорость и габариты, сильная игра в середине площадки. Тяжелые решения, но иногда стоит довериться инстинкту»
825 августа, 08:37
Павелски выиграл турнир по гольфу среди знаменитостей и 150 тысяч долларов призовых. Стеф Карри занял 5-е место, Оши – 32-е, Мэттью Ткачак – 36-е, Чарльз Баркли – 69-е
614 июля, 05:30
Павелски об увольнении Дебура из «Далласа»: «Пришло время перемен, думаю. Команде так и не удалось дойти до конца, к сожалению»
122 июня, 22:02
Главные новости
Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Нас в НХЛ тоже не берут. Ждем окончательного решения Клима. У некоторых клубов есть интерес, но они не торопятся выходить к нам с предложением»
4 минуты назад
Агент Кузнецова: «Поиска клуба нет. Есть ожидание подписания. Две команды сейчас решают моменты внутри своего потолка»
421 минуту назад
Гендиректор «Барыса» о том, почему клуб не забрал Голдобина: «Не все получается так, как мы хотим. Если бы никто не договорился с ним, мы бы рассмотрели этот вопрос»
1сегодня, 14:41
Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»
4сегодня, 13:51
Александр Легков: «Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. Александр среди любителей не затеряется в любом виде спорта, а в хоккее он – топ»
1сегодня, 12:56
Сезон-26/27 в НХЛ может начаться в конце сентября. Кубок Стэнли вручат в середине июня (Пьер ЛеБрюн)
2сегодня, 12:32
Григоренко о контрактах в КХЛ: «Если это продолжится, нужно обсуждать с ребятами, что-то думать. Никто не нарушает регламент. Даже был бы профсоюз, что поделаешь?»
6сегодня, 12:08
Шумаков может перейти в «Салават Юлаев». Форвард пропустил прошлый сезон КХЛ (Алексей Шевченко)
8сегодня, 11:44
Грималди из СКА: «Вера для меня важнее всего – даже выше семьи. К этому я призван на всю жизнь: защищать веру в христианство, делиться Евангелием с людьми, любить людей»
32сегодня, 11:20
Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества
11сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Порядин о звене с Ружичкой: «Мы уже провели несколько тренировок вместе, никаких проблем нет. Нам надо чуть-чуть прибавить и распределить между собой задачи и роли»
33 минуты назад
Дементьев о Ткачеве в «Металлурге»: «Идеальный игрок для системы Разина. Любители хоккея помнят, как играл Андрей – прослеживается аналогия их действий»
55 минут назад
Рябыкин о мотивации Хартли: «Раньше он приходил в проблемные команды. «Локомотив» – чемпионский коллектив, это его зацепило. Согласен с ним, что лучшая оборона – атака»
сегодня, 14:28
Григоренко о Никитине: «Дисциплина в его командах на уровне. Он не пытается слепить из игрока то, что не получится. В ЦСКА было построже при нем, чем при Федорове»
сегодня, 14:15
Гендиректор «Авангарда»: «Решения о расставании с Буше и Ткачевым были правильными по всем параметрам, глядя на то, какой складывается коллектив по атмосфере и духу»
1сегодня, 13:41
Гримлади о СКА: «Ларионов – одна из главных причин, по которой я начал рассматривать этот вариант. Хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее»
2сегодня, 13:31
Депутат Валуев допустил, что хоккеистов первыми вернут на турниры: «Наши позиции всегда были сильны, но чиновники более лояльны в этом спорте, может»
5сегодня, 13:15
Чеккони пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы. Защитник «Авангарда» вернется в общую группу в середине сентября
сегодня, 12:44
«Трактор» не заинтересован в подписании Кузнецова (Алексей Шевченко)
6сегодня, 12:20
Себранго подписал двусторонний контракт с «Оттавой» на сезон и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 20 очков в 50 матчах прошлого сезона АХЛ
сегодня, 11:56