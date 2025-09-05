Тодд из «Спартака» может получить паспорт РФ: «Совершенно точно думаю об этом»

Нэйтан Тодд заявил, что думает о получении российского паспорта.

Ранее КХЛ внесла изменения в регламент: теперь все игроки, имеющие паспорт РФ, не будут считаться легионерами. Ранее требовалось, чтобы хоккеист с российским гражданством имел право играть за сборную России.

«Конечно, я думаю об этом. Совершенно точно.

Надеюсь, что нас ждет отличный сезон. Я счастлив быть в «Спартаке », а что будет дальше, мы выясним после последней игры в сезоне», – сказал форвард «Спартака» Нэйтан Тодд .

Следующий сезон станет для канадца вторым в Фонбет чемпионате КХЛ. Ранее он выступал за «Салават Юлаев» и набрал 51 (14+37) очко за 68 матчей в минувшей регулярке.

Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России