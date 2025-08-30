Директор «Спартака» о Голдобине: «Его контракт со СКА меньше нашего внутреннего потолка. Тодд и Ружичка – топ-игроки, условия клуба их устраивают»

Спортивный директор «Спартака» оценил зарплату Николая Голдобина в СКА.

Сообщалось , что нападающий получит 35 млн рублей за предстоящий сезон. В соглашении предусмотрен бонус в 80 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров или снайперов регулярного чемпионата.

«Если говорить о Голдобине , то его контракт со СКА меньше нашего внутреннего потолка.

Мы видим, на какие деньги подписывает игроков московское «Динамо». Значит, может, мы все правильно делаем, и клубы на «Спартак» смотрят в этой истории.

Если мы видим официальные цифры трансферов звезд лиги, то они плюс-минус соответствуют нашему внутреннему потолку. И чтобы этот потолок поднимать, надо понимать, каким игрокам клуб готов платить больше.

Если с нами подписываются такие топ-игроки, как Тодд и Ружичка , значит, их устраивают условия, которые дает «Спартак», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев .

Директор «Спартака» об уходе Голдобина: «Бизнес-решение – у него не было желания продлевать контракт. Компенсацией мы довольны»