Фетисов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не мог принять предвзятое решение. Что-то касается интересов команды, видимо»
Вячеслав Фетисов прокомментировал уход Николая Голдобина из «Спартака».
Сегодня красно-белые поместили 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.
«Не знаю, в чем причина этого решения. Но знаю, что Алексей Жамнов предвзятых и неправильных решений принять не может.
Что-то там, видимо, касается интересов команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
