Фетисов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не мог принять предвзятое решение. Что-то касается интересов команды, видимо»

Вячеслав Фетисов прокомментировал уход Николая Голдобина из «Спартака».

Сегодня красно-белые поместили 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

«Не знаю, в чем причина этого решения. Но знаю, что Алексей Жамнов предвзятых и неправильных решений принять не может.

Что-то там, видимо, касается интересов команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Майоров о Голдобине: «На «Спартаке» его потеря не скажется. Он играет на свободных шайбах и пространстве – в современном хоккее это невозможно»

