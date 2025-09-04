  • Спортс
  Тодд о подготовке к сезону: «В «Спартаке» система примерно такая же, как и в «Салавате». В Москве много бань, это очень хорошо, уже посетил ее здесь»
Тодд о подготовке к сезону: «В «Спартаке» система примерно такая же, как и в «Салавате». В Москве много бань, это очень хорошо, уже посетил ее здесь»

Нэйтан Тодд заявил, что готов стать одним из лидеров «Спартака».

Прошлый сезон Тодд провел в составе «Салавата Юлаева». Летом форвард подписал контракт со «Спартаком».

– В прошлом сезоне вы играли со «Спартаком» в плей-офф. Как в команде вас приняли, не было ли шуток на эту тему?

– Конечно, я слышал шутки насчет того, что до этого играл за «Салават». В прошлом году у нас была замечательная серия, где играли две великолепные команды. Не просто так она дошла до седьмого матча.

– Что должен делать Коростелев в звене с вами?

– Бросать по воротам. Я не могу предсказать, сколько он забьет в следующем сезоне.

– Понимаете, что здесь на вас рассчитывают как на одного из лидеров?

– Я готов к тому, чтобы стать одним из лидеров команды. Каждый год в этом плане происходит одно и то же.

– Подготовка к сезону в «Спартаке» чем-то отличается от той, что была в «Салавате»? Что-то удивило в новой команде?

– Готовимся примерно одинаково летом. В «Спартаке» система примерно такая же, как и в «Салавате». А еще в Москве много бань, что для меня очень хорошо. Уже посетил ее здесь, – сказал нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
