Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России

Форвард «Динамо» Седрик Пакетт получил спортивное гражданство РФ.

На официальном сайте КХЛ в профайле 32-летнего игрока указано, что он имеет российское спортивное гражданство, позволяющее ему выступать за сборную России.

Как передает ТАСС, еще сутки назад в этом разделе было указано, что у Пакетта канадское спортивное гражданство.

Напомним, что россиянином обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы» стал с 21 октября 2024 года согласно указу президента РФ Владимира Путина.

В КХЛ канадец по рождению выступает с 2022 года. Он провел один сезон за минское «Динамо» и два – за московское. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Фото: скриншот с сайта КХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
ТАСС
