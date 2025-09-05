Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России

Форвард «Динамо» Седрик Пакетт получил спортивное гражданство РФ.

На официальном сайте КХЛ в профайле 32-летнего игрока указано, что он имеет российское спортивное гражданство, позволяющее ему выступать за сборную России.

Как передает ТАСС , еще сутки назад в этом разделе было указано, что у Пакетта канадское спортивное гражданство.

Напомним, что россиянином обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы» стал с 21 октября 2024 года согласно указу президента РФ Владимира Путина.

В КХЛ канадец по рождению выступает с 2022 года. Он провел один сезон за минское «Динамо » и два – за московское. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: скриншот с сайта КХЛ .