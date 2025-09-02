Жена Лучича пожаловалась на преследование и взлом ее соцсетей: «Психически нездоровый сталкер удалил все наши с Миланом фото. Молюсь, чтобы она получила помощь»

  • Спортс
2

Жена Милана Лучича пожаловалась на преследование и взлом ее соцсетей.

Ранее Бриттани, супруга бывшего нападающего «Бостона», «Эдмонтона» и других клубов НХЛ, уже заявляла о нежелательном поведении и вмешательстве в личную жизнь.

«Мой очень психически нездоровый сталкер работает сверхурочно и снова взломал мой аккаунт в соцсетях. Она удалила все наши с Миланом фотографии!

Молюсь, чтобы она получила необходимую помощь», – написала жена хоккеиста.

Девушка попросила пользователей помочь ей с обнаружением хакера, которому, по мнению Бриттани, заплатили за взлом учетной записи.

Лучич провел в НХЛ 1313 матчей с учетом плей-офф и становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Брюинс» в 2011 году.

В ноябре 2023 года он был задержан в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия в нетрезвом виде. В феврале 2024 года с игрока сняли обвинения, так как жена хоккеиста отказалась давать показания.

«Сент-Луис» пригласил 37-летнего Лучича на просмотр. Форвард не играл с октября 2023 года и прошел программу помощи игрокам НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
