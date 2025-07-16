НХЛ опубликовала календарь сезона-2025/26: команды проведут по 82 игры, два матча пройдут в Швеции, запланирована пауза на время ОИ в феврале

НХЛ опубликовала расписание сезона-2025/26.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. В стартовом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух лет «Флорида » примет «Чикаго ». Кроме того, «Рейнджерс » дома сыграют с «Питтсбургом », «Лос-Анджелес » на своем льду встретится с «Колорадо».

В расписании запланированы два матча в Швеции в ноябре: «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в рамках NHL Global Series в Стокгольме, матчи состоятся 14 и 16 ноября.

Также предусмотрена 18-дневная пауза в феврале на период проведения зимних Олимпийских игр в Италии. Впервые с 2014 года на Олимпиаде вновь выступят игроки НХЛ.

«Вашингтон» проведет первый матч в ночь с 8 на 9 октября – «Кэпиталс» примут «Бостон».

11 и 28 октября в НХЛ сыграют все 32 команды.

Регулярный чемпионат завершится 16 апреля, суммарно клубы проведут 1312 матчей в новом сезоне.