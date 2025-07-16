НХЛ опубликовала календарь сезона-2025/26: команды проведут по 82 игры, два матча пройдут в Швеции, запланирована пауза на время ОИ в феврале
Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. В стартовом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух лет «Флорида» примет «Чикаго». Кроме того, «Рейнджерс» дома сыграют с «Питтсбургом», «Лос-Анджелес» на своем льду встретится с «Колорадо».
В расписании запланированы два матча в Швеции в ноябре: «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в рамках NHL Global Series в Стокгольме, матчи состоятся 14 и 16 ноября.
Также предусмотрена 18-дневная пауза в феврале на период проведения зимних Олимпийских игр в Италии. Впервые с 2014 года на Олимпиаде вновь выступят игроки НХЛ.
«Вашингтон» проведет первый матч в ночь с 8 на 9 октября – «Кэпиталс» примут «Бостон».
11 и 28 октября в НХЛ сыграют все 32 команды.
Регулярный чемпионат завершится 16 апреля, суммарно клубы проведут 1312 матчей в новом сезоне.