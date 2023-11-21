Лучич тянул жену за волосы в нетрезвом состоянии, заявив полиции, что «ничего не произошло». В квартире форварда «Бостона» была разбита лампа, ссора началась из-за пропажи телефона

Теги происшествия Бостон НХЛ Милан Лучич Хоккей

Милан Лучич предположительно тянул жену за волосы – хоккеист задержан.

Появились подробности задержания нападающего «Бостона» Милана Лучича в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия.

Хоккеист был арестован утром в субботу, 18 ноября. Сообщается, что в пятницу вечером поступил звонок, в котором говорилось, что Лучич пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму.

Согласно полицейскому отчету, Лучич якобы тянул жену за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди потерпевшей».

В отчете также говорится, что Лучич, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, когда открыл дверь, и заявил, что «ничего не произошло», и не предоставил никаких объяснений инциденту.

Когда игроку сообщили, что его собираются арестовать за насилие в семье, полицейские заметили разбитую лампу на тумбочке и что-то похожее на осколки битого стекла на полу, когда сопровождали Милана в спальню за одеждой.

Когда полицейские спросили жену Лучича, пытался ли хоккеист ее задушить, «она ответила, что нет».

Согласно отчету полиции, ссора якобы началась из-за пропажи мобильного телефона.

«Потерпевшая заявила, что ее муж не смог найти свой мобильный телефон после того, как вернулся в квартиру после вечеринки.

Она заявила, что подозреваемый начал кричать на нее, требуя вернуть свой телефон, полагая, что она его спрятала. Она заявила, что у нее не было телефона и она не знала, где он находится», – говорится в отчете.

Лучич должен предстать перед судом штата Массачусетс. Предъявление обвинения состоится в Муниципальном суде Бостона.

«Брюинс» ранее сообщили, что Лучич временно покинул расположение команды, добавив, что «клуб очень серьезно относится к этим вопросам». Нападающий набрал 2 (0+2) очка в четырех матчах нынешнего сезона НХЛ.

16 комментариев

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Алексей Агеев
Милан, добро пожаловать в КХЛ!
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-1
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kvint(ksk)
Похоже скоро в ска появится новый «топовый легионер» с перспективой последующего получения российского гражданства
+15
-2
+13
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Ola BP
Вчера тоже тянул жену за волосы, но есть нюанс
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Мистер Уайт
Есть версия, что инцидент подстроил Борисыч, чтобы заполучить столь ценного игрока в свою систему.
+9
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Aleksandr
Болею за Милан, а этот Милан позорит имя клуба своим поведением
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LLC TRUST
Обычная бытовуха, но, в отличие от нашего хоккея, в сша могут отменить парня
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Kubinec_
чё за новости у вас там сегодня? ЧП на НТВ какой-то
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Фёдор Кузнецов
У кого там в КХЛ езе есть слот легионерский?
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ББ
Ответ RUSfan SpartakOV
Это спортивная новость?! Кому-то интересно,что там мужик разбирается тем,или иным образом со своей женой?!
Это хоккеист ведущего клуба НХЛ(к тому же небезызвестный хоккеист), и новость про человека из мира спорта, или тебе только подавай кто с каким счёт сыграл, и кто голы забивал?
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Andrey Khorobryi
Ответ RUSfan SpartakOV
Это спортивная новость?! Кому-то интересно,что там мужик разбирается тем,или иным образом со своей женой?!
Воспринимай эту новость как анонс перехода Лучича в другой клуб, в другую лигу даже, вполне себе спортивная получается.
+1
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Водяра
Бьет значит любит.
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Мистер Уайт
Полиция заметила покраснение в области груди - из чего можно сделать вывод, что Лучич пытался задушить жену за грудь.
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Венера Виллендорфская
В это время в России:
-У нас труп, "возможно" криминал!
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Mac Miller
Валиуллин, давай ещё одного бостоновца подписывай
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