Лучич тянул жену за волосы в нетрезвом состоянии, заявив полиции, что «ничего не произошло». В квартире форварда «Бостона» была разбита лампа, ссора началась из-за пропажи телефона

Милан Лучич предположительно тянул жену за волосы – хоккеист задержан.

Появились подробности задержания нападающего «Бостона» в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия.

Хоккеист был арестован утром в субботу, 18 ноября. Сообщается, что в пятницу вечером поступил звонок, в котором говорилось, что Лучич пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму.

Согласно полицейскому отчету, Лучич якобы тянул жену за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди потерпевшей».

В отчете также говорится, что Лучич, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, когда открыл дверь, и заявил, что «ничего не произошло», и не предоставил никаких объяснений инциденту.

Когда игроку сообщили, что его собираются арестовать за насилие в семье, полицейские заметили разбитую лампу на тумбочке и что-то похожее на осколки битого стекла на полу, когда сопровождали Милана в спальню за одеждой.

Когда полицейские спросили жену Лучича, пытался ли хоккеист ее задушить, «она ответила, что нет».

Согласно отчету полиции, ссора якобы началась из-за пропажи мобильного телефона.

«Потерпевшая заявила, что ее муж не смог найти свой мобильный телефон после того, как вернулся в квартиру после вечеринки.

Она заявила, что подозреваемый начал кричать на нее, требуя вернуть свой телефон, полагая, что она его спрятала. Она заявила, что у нее не было телефона и она не знала, где он находится», – говорится в отчете.

Лучич должен предстать перед судом штата Массачусетс. Предъявление обвинения состоится в Муниципальном суде Бостона.

«Брюинс» ранее сообщили, что Лучич временно покинул расположение команды, добавив, что «клуб очень серьезно относится к этим вопросам». Нападающий набрал 2 (0+2) очка в четырех матчах нынешнего сезона НХЛ.