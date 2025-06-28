НХЛ введет обязательную защиту шеи для игроков, пришедших в лигу с сезона-2026/27 и позже. Для остальных она будет добровольной (The Athletic)

НХЛ введет обязательную защиту шеи для игроков.

По информации The Athletic, правило будет распространяться на всех хоккеистов, которые придут в лигу после начала действия нового коллективного соглашения (сезон-2026/27).

Те игроки, которые провели до этого момента хотя бы одну игру в НХЛ , смогут добровольно решать, надевать им защиту или нет.

Аналогичные правила в свое время применялись для шлемов (в 1979 году) и визоров (в 2013-м).

Поводом для введения дополнительного элемента экипировки стал инцидент с бывшим форвардом «Питтсбурга» Адамом Джонсоном . Игрок погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги в 2023-м.

В том же году ИИХФ обязала хоккеистов надевать защиту для шеи на своих турнирах.

В НХЛ остались 4 хоккеиста, играющие без визора – О’Райлли, Бенн, Богосян и Ривс. С 2013-го визор обязателен для всех новичков