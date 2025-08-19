«Сент-Луис» пригласил 37-летнего Лучича на просмотр. Форвард не играл с октября 2023 года и прошел программу помощи игрокам НХЛ

«Сент-Луис» пригласил 37-летнего Милана Лучича на просмотр.

Форвард приедет в тренировочный лагерь «Блюз» в сентябре.

Канадец не играл на профессиональном уровне с октября 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел 4 матча за «Бостон», а потом прошел программу помощи игрокам НХЛ.

В ноябре 2023 года Лучич был задержан в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия в нетрезвом виде. В феврале 2024 года с игрока сняли обвинения , так как жена хоккеиста отказалась давать показания.

Всего в регулярках лиги Лучич провел 1177 матчей за «Бостон», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Калгари», набрав 586 (233+353) очков.

В плей-офф – 136 игр и 77 (29+48) баллов. В 2011 году Милан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Брюинс».

Отметим, что в 2023 году Лучич выиграл чемпионат мира по хоккею в составе сборной Канады.