СКА объявил об уходе Алистрова. Ларионов ранее сказал, что форвард «не соответствует требованиям»
СКА объявил об уходе форварда Владимира Алистрова.
«Спасибо за игру! Владимир Алистров покидает СКА и продолжит карьеру в другой команде.
Желаем удачи дальше 🤝», – говорится в телеграм-канале клуба из Санкт-Петербурга.
В прошлом сезоне нападающий из Беларуси провел 65 матчей за армейцев с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».
Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Алистров «не соответствует требованиям».
СКА расторгнет контракт с Алистровым. Форвард получит около 22,5 млн рублей компенсации (Metaratings)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости