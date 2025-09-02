СКА объявил об уходе Алистрова. Ларионов ранее сказал, что форвард «не соответствует требованиям»

СКА объявил об уходе форварда Владимира Алистрова.

«Спасибо за игру! Владимир Алистров покидает СКА и продолжит карьеру в другой команде.



Желаем удачи дальше 🤝», – говорится в телеграм-канале клуба из Санкт-Петербурга.

В прошлом сезоне нападающий из Беларуси провел 65 матчей за армейцев с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Алистров «не соответствует требованиям» .

СКА расторгнет контракт с Алистровым. Форвард получит около 22,5 млн рублей компенсации (Metaratings)