СКА расторгнет контракт с Алистровым. Форвард получит около 22,5 млн рублей компенсации (Metaratings)
СКА расторгнет контракт с нападающим Владимиром Алистровым.
Как сообщает Metaratings, сторона игрока получит около 22,5 млн рублей в виде компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.
Ранее появилась информация о том, что Владимир Алистров может перейти из СКА в минское «Динамо».
В прошлом сезоне нападающий из Беларуси провел 65 матчей за армейцев с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».
Алистров уже играл за «Динамо» Минск с 2020 по 2023 год.
Ларионов об Алистрове: «Не соответствует требованиям, которые мы ставим в СКА. Кто-то из таких игроков ушел, кого-то не хотят брать»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
