4

СКА объявил об уходе Карпухина: «Защитник продолжит карьеру в другой команде»

СКА объявил об уходе Ильи Карпухина.

«Илья Карпухин покидает СКА 🤝 Защитник продолжит карьеру в другой команде.

Спасибо за игру и удачи!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок перейдет в «Ак Барс».

У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал СКА
