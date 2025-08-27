СКА объявил об уходе Карпухина: «Защитник продолжит карьеру в другой команде»

СКА объявил об уходе Ильи Карпухина.

«Илья Карпухин покидает СКА 🤝 Защитник продолжит карьеру в другой команде.



Спасибо за игру и удачи!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось , что 27-летний игрок перейдет в «Ак Барс».

У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня»