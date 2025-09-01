Алистров расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Торпедо» (Артур Хайруллин)

Владимир Алистров расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Торпедо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, новая зарплата 24-летнего форварда будет ниже, чем в клубе из Санкт-Петербурга.

В прошлом сезоне Алистров провел 65 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».

Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересовано минское «Динамо », за которое он выступал с 2020 по 2023 год.

