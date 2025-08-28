  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов об Алистрове: «Не соответствует требованиям, которые мы ставим в СКА. Кто-то из таких игроков ушел, кого-то не хотят брать»
17

Ларионов об Алистрове: «Не соответствует требованиям, которые мы ставим в СКА. Кто-то из таких игроков ушел, кого-то не хотят брать»

Игорь Ларионов заявил, что Владимир Алистров не соответствует его требованиям.

В среду петербургский клуб проиграл «Автомобилисту» (0:1) и занял последнее место по итогам турнира имени Николая Пучкова.

Ранее сообщалось, что Алистров может вернуться в «Динамо» Минск. 

«Мы сыграли только два матча – и делать какие-то выводы? Дайте нам время, оно позволит команде почувствовать друг друга, сильные и слабые стороны каждого игрока, каждого звена. Не вижу смысла делать какие-то выводы по двум встречам.

Если говорить, почему я отказался от каких-то хоккеистов, даже не посмотрев их, то здесь вопрос не в том, чтобы отказаться от них… Эти игроки провели долгие карьеры. Если я бы их не видел… Вот на молодых ребят интересно посмотреть, я их не видел.

А те ребята, о которых вы говорите, которые были, они давно уже известны. Мы рады, если они ушли в другие команды, если они ушли. Кого-то не хотят брать, кто-то ушел.

Но эти люди на сегодняшний день не соответствуют тем требованиям, которые мы ставим в этой команде. Алистров тоже не соответствует этим требованиям», – заявил главный тренер СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoИгорь Ларионов
logoВладимир Алистров
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Черкас об уходе Карпухина из СКА: «Предыдущему штабу был нужен, а в концепцию Ларионова не вписывается. Может, клуб решил разгрузить зарплатную ведомость»
2вчера, 21:34
Ларионов о сыне в СКА: «Не хотим кого-то выделять, обижать. Все четыре звена будут сильные, не сомневаюсь. Это требует времени, у нас новый коллектив»
17вчера, 21:02
Ларионов о 0:1 от «Автомобилиста»: «Качество игры СКА меня устраивает. Ребята начинают выполнять вещи, которые мы от них требуем»
6вчера, 20:02
Главные новости
Гендиректор «Динамо» о контракте Адамчука: «Было два выхода: либо мы его обмениваем, либо это. Ему нравится в Москве. Он сказал: «Я докажу и в следующем году вернемся к переговорам!»
15 минут назад
Разин об обмене Зернова: «Конфликта не было.У Дениса случился звездный плей-офф, следующий получился сложным. Я считаю, он не был мотивирован, как в первый сезон моего прихода»
36 минут назад
Кубок мэра Москвы. «Динамо» Москва встретится с «Торпедо», «Спартак» против ЦСКА
452 минуты назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Амур» играет с «Сочи», «Трактор» против «Лады»
355 минут назадLive
Бирюков о Кузнецове на матче «Металлурга»: «Это ни о чем не говорит, ни к чему не обязывает. У нас есть интерес ко многим, но есть и потолок зарплат»
356 минут назад
Серавалли о Турнире четырех наций: «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны»
3сегодня, 09:52
КХЛ выпустила фильм «Кубок Гагарина. Верить в мечту»: «История о триумфе «Локомотива», поразительном пути «Трактора» и железной воле хоккеистов обеих команд»
2сегодня, 09:17
Директор ЦСКА о сезоне: «Перед нами только одна задача – Кубок Гагарина. ЦСКА всегда будет первым»
31сегодня, 07:57
Генменеджер «Шанхая» о потолке зарплат в клубе: «Не зайдем в сезон с ведомостью под 900 млн рублей. Мы считаем деньги, но места для маневра достаточно»
2сегодня, 07:30
Плотников о хоккее Ларионова и Ротенберга в СКА: «Не хочется сравнивать – мы солдаты, должны просто выходить и выполнять. Ощущаю, что схемы похожи на «Торпедо»
17сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Металлурга» об адаптации Барака: «Видим, что он немного не в своей тарелке. Наша задача – уменьшить этот путь, чтобы Дерек влился в команду и приносил пользу»
4 минуты назад
Красоткин о переходе Доминге в «Сибирь»: «Отнесся спокойно. Думаю, будет здоровая конкуренция. Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть»
26 минут назад
Березин подписал контракт с «Сочи» на год
сегодня, 09:27
Симашев – 3-й в списке лучших проспектов «Юты» по версии сайта НХЛ. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й, Бут – 4-й
сегодня, 07:46
Михаил Гуляев: «Хоккей переходит от крупных игроков к маленьким и быстрым, но габариты все еще важны. Небольшим защитникам нужно полагаться на катание и мастерство»
сегодня, 07:03
Набоков об учебе в университете: «Были поблажки для спортсменов, давалось не особо тяжело. Учиться должен каждый – никогда не знаешь, что будет в жизни»
1сегодня, 06:37
Макэвой об Олимпиаде-2026: «Мечта сбылась – все хотели сыграть в формате «лучшие против лучших»
2сегодня, 06:13
Зыков о СКА: «Задачи самые высокие, стараемся быть лучше и продуктивнее. Мастеровитые новички будут делать нас только лучше»
сегодня, 05:47
Форвард «Авангарда» Прохоркин о тренировках: «Джордан, Леброн и Кобе – сверхлюди, за ними невозможно тянуться. Ибрагимович – мой кумир в плане ментальности»
1сегодня, 05:16
Генменеджер «Ак Барса» о Карпухине: «Командный игрок, хорошо знаком тренерам. Сезон длинный – травмы и трансферы могут изменить защитную линию»
сегодня, 04:53