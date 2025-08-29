Спронг о переходе в ЦСКА: «За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым»

Дэниэл Спронг рассказал, почему перешел в ЦСКА.

– У вас было несколько предложений в КХЛ в это межсезонье. Что стало ключевым фактором при выборе команды?

– Большим фактором для меня было желание жить в Москве, в месте, где мне будет комфортнее всего. Говорил с русскими ребятами, с которыми мы играли вместе раньше, они сказали мне, что в Москве мне будет лучше всего. Здесь есть несколько команд, я знаю об этом, но мой выбор пал на самую легендарную из них.

Честь для меня – играть за эту команду. За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым. Много других хороших команд на меня выходило, но выбор пал на ЦСКА, я хотел играть здесь.

– С кем вы общались, если не секрет?

– С Овечкиным, Кузнецовым, Орловым, с ними играли вместе за «Вашингтон». Конечно, я и самостоятельно что-то выяснял, но этим троим ребятам я звонил и задавал интересующие меня вопросы, – сказал форвард ЦСКА .