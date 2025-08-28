Спронг о ЦСКА: «Цель одна – выиграть Кубок Гагарина. Мы сделали много хороших подписаний. Игры со «Спартаком» – большое дерби, ожидал, что будет атмосфера как на футболе»

Дэниэл Спронг высказался о целях ЦСКА на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

В четверг команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Спартак» (2:0) в матче Кубка мэра Москвы. Спронг отметился голом во 2-м периоде.

– Забил сегодня победный гол. Насколько это приятно?

– Это приятно, но это предсезонный турнир и шайбы здесь не считаются. Мы готовимся к регулярке и такой результат нам поможет.

– Ожидал увидеть такое количество фанатов сегодня?

– Мне сказали, что игры между «Спартаком » и ЦСКА – большое дерби, поэтому ожидал, что будет такая атмосфера, которая напомнила мне футбольные игры.

– Что больше всего удивило в ЦСКА?

– Москва – это потрясающий город. Я чувствую себя здесь очень хорошо. У нас есть очень сильный тренер, который выиграл в прошлом году чемпионство. Мы готовимся к сезону, разбираемся в командном взаимодействии.

– Какая у тебя задача в ЦСКА?

– Выиграть Кубок Гагарина. Мы сделали много хороших подписаний, и цель стоит только одна.

– Какие индивидуальные задачи есть у тебя?

– Это мой секрет (улыбается – Спортс’‘).

– Если говорить о требованиях Никитина, то они схожи с тем, что есть в НХЛ?

– Я думаю, что они немного разные. У каждой команды КХЛ есть свой стиль и он уникален. «Динамо» больше играет в обороне, «Спартак» более агрессивный. Мы готовы к каждой команде! – сказал нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг.