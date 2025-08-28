Спронг о ЦСКА: «Цель одна – выиграть Кубок Гагарина. Мы сделали много хороших подписаний. Игры со «Спартаком» – большое дерби, ожидал, что будет атмосфера как на футболе»
В четверг команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Спартак» (2:0) в матче Кубка мэра Москвы. Спронг отметился голом во 2-м периоде.
– Забил сегодня победный гол. Насколько это приятно?
– Это приятно, но это предсезонный турнир и шайбы здесь не считаются. Мы готовимся к регулярке и такой результат нам поможет.
– Ожидал увидеть такое количество фанатов сегодня?
– Мне сказали, что игры между «Спартаком» и ЦСКА – большое дерби, поэтому ожидал, что будет такая атмосфера, которая напомнила мне футбольные игры.
– Что больше всего удивило в ЦСКА?
– Москва – это потрясающий город. Я чувствую себя здесь очень хорошо. У нас есть очень сильный тренер, который выиграл в прошлом году чемпионство. Мы готовимся к сезону, разбираемся в командном взаимодействии.
– Какая у тебя задача в ЦСКА?
– Выиграть Кубок Гагарина. Мы сделали много хороших подписаний, и цель стоит только одна.
– Какие индивидуальные задачи есть у тебя?
– Это мой секрет (улыбается – Спортс’‘).
– Если говорить о требованиях Никитина, то они схожи с тем, что есть в НХЛ?
– Я думаю, что они немного разные. У каждой команды КХЛ есть свой стиль и он уникален. «Динамо» больше играет в обороне, «Спартак» более агрессивный. Мы готовы к каждой команде! – сказал нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг.