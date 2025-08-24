«Ак Барс» вел переговоры с Ремпалом, Веси, Ливо и Спронгом, рассказал Валиуллин: «Клуб работает в рамках потолка, идем по плану, но где-то не срабатывает»

В «Ак Барсе» рассказали о переговорах по трем нападающим.

– Слышал, что вы продолжаете искать нападающего на североамериканском рынке. Это правда?

– Да, мы сейчас смотрим, и всплывают фамилии. Есть большое количество кандидатов. Видел, что были разговоры о том, что мы вели переговоры с Ремпалом , Спронгом и Ливо. Объясню по каждому.

По Ремпалу была заинтересованность у многих клубов, в том числе и у нас, но он, в первую очередь, смотрел за океан и подписал контракт с «Вашингтоном». Спронг сам принял решение перейти в ЦСКА . Наши условия были не хуже. Мы понимали, что для Ливо под потолком у нас нет зарплаты, и до конца не работали по нему.

– Нет ли какого-то разочарования? Ждали более яркую фигуру в нападение.

– Мы каждый год ждем, но «Ак Барс» работает в рамках потолка, смотрим, идем по плану, но где-то не срабатывает. Все клубы не сидят просто так, но мы стараемся. До старта сезона время еще есть. Нам осталось усилиться точечно.

– Это должен быть универсальный нападающий?

– Мы смотрим и крайних, и центральных.

– Были ли игроки, которые отказались в последний момент?

– Можно выделить одну фамилию. Это Веси, который выбрал Швейцарию. Мы с ним общались, но он поехал туда на два года, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.