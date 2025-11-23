Демидов набрал 0+2 с «Торонто» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков, обогнав Сеннеке и Шефера. У него 17 очков в 21 игре, безголевая серия – 8 матчей

Иван Демидов единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков в сезоне НХЛ.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:2).

На счету 19-летнего россиянина стало 17 (4+13) очков в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+2» и среднем времени на льду 14:30.

Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков, обогнав 19-летнего форварда «Анахайма » Беккетта Сеннеке (16 очков в 22 играх, 7+9, «+1», 16:44) и 18-летнего защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера (15 в 22, 7+8, «+8», 22:48).

Сегодня Демидов (14:39, «+1») также отметился 1 броском в створ.