Тренер «Сочи» Михайлов об 1:2 с «Сибирью»: «Неплохо начали, но привезли себе необязательные голы. Красоткин переиграл нашу атаку»

Дмитрий Михайлов: «Сочи» привез себе необязательные голы в матче с «Сибирью».

Дмитрий Михайлов оценил поражение «Сочи» от «Сибири » (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Неплохое начало было, дальше привезли себе необязательные голы. Дальше вратарь [Красоткин ] атаку переиграл, и большинство в том числе.

— Гости выиграли, но вы всю игру доминировали. Почему так получилось?

— Вратарь соперника переиграл. Соперник играл так, как нужно им. Мы не смогли. 35–36 бросков и один гол — это маловато… Над этим работаем. Говорим, что мастерство и разницу определяет финальный бросок, передача на завершение.

Сегодня это не получилось, поэтому такой результат. Результат на табло, значит, где‑то недоработали, наверное, чего‑то не хватило.

— Насколько не хватало Тянулина и Эллиса сегодня? И что с ними?

— В ближайшие игры ребята уже будут в полном порядке. Уже полностью восстанавливаются. Рассчитываем на них, — сказал тренер «Сочи ».