Агент Спронга: «Уважение «Ак Барсу» за предложение, но все русские игроки «Вашингтона» посоветовали ему перейти в ЦСКА»
Агент Дэниэла Спронга заявил, что игроку дали совет перейти в ЦСКА.
Ранее бывший форвард «Вашингтона» и других клубов НХЛ подписал с армейцами контракт на год.
– Почему Дэниэл выбрал ЦСКА, а не «Ак Барс», где ему предложили больше денег?
– Он с первого дня решил играть в ЦСКА, как только мы начали обсуждать разные варианты.
Мое уважение «Ак Барсу» за сделанное предложение. Оно было очень хорошим. Но все русские игроки «Вашингтона», с которыми общался Спронг, посоветовали ему перейти в армейский клуб, – сказал агент игрока Алеша Пилко.
«Ак Барс» предлагал Спронгу зарплату в размере 95-100 млн рублей, с учетом бонусов – 170 млн. Форвард выбрал ЦСКА, так как хотел играть в Москве («Бизнес Online»)
Источник: «Спорт-Экспресс»
