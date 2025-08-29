Никитин об адаптации Спронга: «Дэниэл должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и КХЛ. Федоров занимается этой проблемой, работа кропотливая»

Игорь Никитин оценил процесс адаптации Дэниэла Спронга в ЦСКА.

Вчера армейцы победили «Спартак» (2:0) в матче Кубка мэра Москвы.

– Как оцените игру Дэниэла Спронга? Можно ли сказать, что он полностью влился в коллектив?

– Конечно, еще нет. Команда должна понять, как играет Дэниэл. Сам Спронг должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и России в целом.

Достаточно мастеров, которые долго адаптировались или вообще не могли адаптироваться. Поэтому наша задача, чтобы ему и команде с ним было комфортно. Это ежедневная кропотливая работа.

Сергей Викторович Федоров занимается этой проблемой, часто рассказывая нюансы. КХЛ – серьезная лига, в которой и ему будет непросто. Однозначно то, что он мастер.

– Как проходит процесс обратной адаптации Николая Коваленко?

– Однозначно, ему намного проще. У него достаточно комфортные партнеры по возрасту и игре. Мы с Николаем еще до начала предсезонки разговаривали на эту тему. Можно сказать, что какие-то вопросы скорректировали.

Мастера тем отличаются, что процесс адаптации занимает меньше времени, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин .

