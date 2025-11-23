«Вашингтон» проиграл «Тампе» (3:5) при 32:16 по броскам в створ. «Кэпиталс» ни разу не забили в большинстве при 6 попытках и 1 гол пропустили

«Вашингтон» проиграл «Тампе» (3:5) при 32:16 по броскам в створ.

«Вашингтон » уступил «Тампе » (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ при двукратном преимуществе по числу бросков в створ (32:16).

«Столичные» перебросали соперника в каждом из трех периодов – 9:6, 11:4, 12:6.

Сегодня команде под руководством Спенсера Карбери ни разу не удалось забить в большинстве при 6 попытках реализации (при этом «Кэпиталс» еще и пропустили одну шайбу).

В свою очередь, «Лайтнинг» реализовали 1 попытку из 3.

Овечкин без очков впервые за 5 игр: 4 броска, 4 хита, 2 потери и «минус 2» за 23:04 против «Тампы»