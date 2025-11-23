Рантанен во 2-й раз на неделе был удален до конца матча за толчок в борт – ударил Коронато в игре против «Калгари». Юбердо подрался с форвардом «Далласа»

Микко Рантанен был удален до конца матча с «Калгари» за толчок Коронато в борт.

Форвард «Далласа» Микко Рантанен был удален до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (2:3 Б).

В конце второго периода финн толкнул в борт форварда «Флэймс» Мэтта Коронато . Игрок канадского клуба, ранее отметившийся заброшенной шайбой, покинул площадку, но позже вернулся в игру. В итоге его признали первой звездой встречи.

Сразу же после толчка в драку с форвардом «Старс» вступил форвард «Калгари» Джонатан Юбердо .

По итогам эпизода Рантанен получил 20 минут штрафа (5 за драку, 5+10 – до конца матча), Юбердо – 17 (5 за драку, 2+10 – как зачинщик).

Для Микко удаление до конца матча за толчок соперника в борт стало вторым на текущей неделе . Предыдущий эпизод произошел в матче с «Айлендерс», когда он нанес травму защитнику Александру Романову. Тогда игроку техасцев удалось избежать дисквалификации.

