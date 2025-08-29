Федоров о том, что свитер с его номером подняли под своды арены «Детройта»: «Неожиданно, перехватило дыхание. Даже не подозревал»

Сергей Федоров рассказал о реакции на вывод его номера «Детройтом».

– Какие эмоции испытали, когда узнали, что «Детройт» поднимет джерси с вашим номером под свод арены?

– Это было точно неожиданно, перехватило дыхание. Мне за день сказали, что будет звонок. Я не стал спрашивать, но мне дали понять, что это будет официальный разговор.

Позвонил президент клуба. Мы разговаривали обо всем – о жизни, о семье, о детях, о хоккее. Я не подозревал, что будет новость о том, что мою майку повесят под своды арены, – передает слова бывшего игрока «Детройта » корреспондент Спортса’‘ Дарья Романова.