  Ротенберг об упражнениях «змеи Кучерова» и «прыжок Свечникова»: «Это наша идея – детям важно понимать, что и для чего делается. Хочешь быть как Кучеров? Делаешь такое упражнение»
17

Ротенберг об упражнениях «змеи Кучерова» и «прыжок Свечникова»: «Это наша идея – детям важно понимать, что и для чего делается. Хочешь быть как Кучеров? Делаешь такое упражнение»

Роман Ротенберг прокомментировал названия хоккейных упражений для детей.

Сегодня вице-президент Федерации хоккея России провел мастер-класс в Санкт-Петербурге.

– В тренировочном плане у упражнений были интересные названия. Откуда они взялись? Мы видели «змеи Кучерова», «прыжок Андрея Свечникова».

– Для детишек очень важно понимать смысл, для чего делается упражнение. Ты хочешь быть как Кучеров? Вот ты делаешь такое упражнение.

Мы взяли лучшие сильные стороны каждого хоккеиста. Например, владение клюшкой, быстрые руки – это Малкин. Круг на скорость – это Буре, Федоров. Овечкин – понятно, точный бросок. Капризов – это катание.

Мы привязали к нашим лучшим хоккеистам, чтобы пример приводить. Когда мы делали переход с катания на кораблик, ребята сами говорят – это упражнение имени Никишина.

– Эстафета спиной у вас называется «Вадик»?

– Там мы импровизировали. Мы только часть упражнений смогли выполнить, потому что у нас был серьезный план.

Эти названия останутся у детей в голове, они будут вспоминать, что я делал: тот, кто выиграл конкурсный прыжок Свечникова, будет этот момент вспоминать всю жизнь. И это будет память и мотивация на будущее каждому ребенку. Как корабль назовешь, так он и поплывет.

– То есть это ваша идея, вы автор этих названий?

– Да, это наша идея. Всегда есть название упражнения, есть еще «охота». У нас много интересных названий, – передает слова Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

Ротенберг выложил фото с Капризовым: «Веселее! Мы в хоккее!:)»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
