Федоров о «Детройте»: «Думал, 3-4 Кубка подряд выиграем. Но помню, у меня мозги бежали, а тело стояло, когда 3-й трофей подряд не взяли. Здесь физиология, был сумасшедший график»

Сергей Федоров высказался о шансах «Детройта» на Кубок Стэнли подряд в 1999 году.

– Насколько ты верил и чувствовал, что эта команда готова выиграть все? Вот изначально, когда пошли первые обмены, когда Брэтт, когда Гашек, Гашек, вратарь, да, Люк Робитайл. Насколько ты, как парень, который выиграл уже два Кубка Стэнли, который уже лидер команды, легенда, личность, как ты ощущал тот год, какие твои мысли были по поводу того сезона?

– Ну, честно, признаюсь, глубоких, потому что я был игроком, я не думал как менеджмент, ну, ни разу.

– Когда ты ощущаешь, что у тебя есть группа игроков.

– Ну да, но те игроки, я хотел сказать, которые пришли, я так понял, что все играют. Все играют в хоккей, и тот хоккей, который приносит результат. И можем завершить, самое главное. Это была интересная пора.

Выиграть, не выиграть, ну, мы понимаем, у нас опять «Колорадо», там еще какие-то такие серьезные соперники были бы. Но я думал, мы вообще 3-4 подряд выиграем.

Но я помню один момент, когда мы третий не выиграли подряд, когда у меня мозги бежали, а тело стояло. Я реально физически ощутил это.

– Это когда 99-й год, да? Да.

– Я реально физически ощутил это. Я понял, что, ну, здесь физиология. Сколько ты можешь из 12 месяцев 9 подряд играть 3 года подряд? Это конечно был сумасшедший, так сказать, ритм и график.

Но я физически это почувствовал, у меня ощущение до сих пор, ну, мне понятное, что мозги-то свежие, а тело никак. Вообще никак.

А вот второй год, когда мы начали набирать этих ребят, мне показалось, что у нас достаточно опытная команда и спокойная команда, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров в разговоре с Игорем Ларионовым.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Пари с Ларионовым»
