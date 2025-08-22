Третьяк о бане России: «В других видах спорта наших начинают возвращать – ИИХФ должна изучить опыт. Им надо больше контактировать с ФХР, мы готовы общаться»

Владислав Третьяк заявил, что ИИХФ пора подумать о возвращении России на турниры.

Россия отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

– Пловцы, прыгуны в воду, звезды синхронного плавания отлично выступили на чемпионате мира в Сингапуре. Возвращаются фехтовальщики, гребцы, борцы, гандболисты… Вам это дарит надежду, что и в ИИХФ тронется лед?

– Я думаю, Международная федерация хоккея (ИИХФ) должна изучать опыт других видов спорта, что там начинают уже возвращать наших спортсменов.

Какие-то перемены в ИИХФ тоже должны быть. Им надо видеть, что есть движение, и надо больше контактировать с ФХР.

Мы готовы общаться и надеемся, что в будущем сборная России опять вернется – скорее бы это произошло, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР ) Владислав Третьяк .

