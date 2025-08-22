  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о бане России: «В других видах спорта наших начинают возвращать – ИИХФ должна изучить опыт. Им надо больше контактировать с ФХР, мы готовы общаться»
4

Третьяк о бане России: «В других видах спорта наших начинают возвращать – ИИХФ должна изучить опыт. Им надо больше контактировать с ФХР, мы готовы общаться»

Владислав Третьяк заявил, что ИИХФ пора подумать о возвращении России на турниры.

Россия отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

– Пловцы, прыгуны в воду, звезды синхронного плавания отлично выступили на чемпионате мира в Сингапуре. Возвращаются фехтовальщики, гребцы, борцы, гандболисты… Вам это дарит надежду, что и в ИИХФ тронется лед?

– Я думаю, Международная федерация хоккея (ИИХФ) должна изучать опыт других видов спорта, что там начинают уже возвращать наших спортсменов.

Какие-то перемены в ИИХФ тоже должны быть. Им надо видеть, что есть движение, и надо больше контактировать с ФХР.

Мы готовы общаться и надеемся, что в будущем сборная России опять вернется – скорее бы это произошло, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Третьяк о лимите: «Три легионера, больше не надо. Из Европы в КХЛ не едут по политическим причинам – клубы берут середняков, не прижившихся в НХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoФХР
logoВладислав Третьяк
logoИИХФ
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМатч ТВ
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о ФХР: «У нас договоры с Грузией, Киргизией, ОАЭ, Ираном и Сербией. Расширяем географию хоккея и укрепляем отношения с дружественными странами»
41сегодня, 08:48
Депутат Свищев: «Удивляет, что ИИХФ пытается дистанцироваться от ФХР. Именно легенды из России и СССР создавали историю мирового хоккея»
918 июня, 17:40
Третьяк о России на ОИ-2026: «Надежда умирает последней. Еще все может перевернуться. До Олимпиады целый год, поживем – увидим»
126 июня, 15:25
Главные новости
Филатов о нынешней молодежи: «Они считают калории, а мы считали три пива или шесть. Разница между тем, в каких реалиях росли ребята 90-го года и это поколение – небо и земля»
119 минут назад
Вячеслав Фетисов: «Уровень учителей – один из приоритетов государства. Президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования»
952 минуты назад
Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит начало сезона (Дэвид Паньотта)
сегодня, 20:28
Овечкин о джерси с дальневосточным леопардом: «Это самая большая и редкая кошка в мире. «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида в сентябре»
3сегодня, 20:11Фото
Пилко о «Барысе»: «Хабибулин объясняет игрокам, что для выступления в КХЛ надо поменять агента на того, кто удобнее клубу. Представляете, как на лигу смотрят в Канаде и США, когда тут такая грязь?»
7сегодня, 19:48
«Миннесота» продлила контракт с Росси на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов
3сегодня, 19:24
«Флорида» подписала контракт с Канином на год
3сегодня, 18:52
ФХР поздравила с Днем флага России: «Пусть в каждом доме царят мир и согласие, а в сердцах – гордость за Родину»
сегодня, 18:42
Депутат Журова об отстранении Игоря Григоренко за допинг: «Как он будет оправдываться? Когда проходит 10 лет, что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями»
18сегодня, 17:50
Ротенберг выложил фото с Мальцевым: «Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы»
19сегодня, 17:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Не думаю, что он будет побит в ближайшее время. А если Ови продолжит в том же духе, возможно, он не будет побит никогда»
35 минут назад
Агент Дыняка об «Ак Барсе»: «Новый контракт еще не обсуждали, впереди есть целый сезон. Уверен, что переговоры будут хорошими, клуб умеет ценить своих хоккеистов»
42 минуты назад
Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. Отрабатывали схему 1-3-1, это тоже нужно уметь»
сегодня, 19:57
Фредрик Клаэссон: «Выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак». Я много играл против бело-голубых, это всегда было непросто»
2сегодня, 19:37
Гендиректор «Динамо»: «Комтуа любит Москву, нашу страну, в которой он играет. Думаю, Максим счастлив в клубе»
сегодня, 18:33
Агент Мерфи о переговорах со СКА: «Все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена. В клубе это прекрасно понимали – общий язык нашли быстро»
сегодня, 18:25
Мама Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры: «Конечно, а где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа»
сегодня, 18:10
Бабаев о лимите: «Я за то, чтобы было три легионера, и двое должны проходить по критериям: опытные игроки НХЛ, ребята из сборных, победители ЧМ или ОИ»
4сегодня, 17:59
Гатиятулин после 3:1 с «Динамо»: «Провели работу над ошибками, предложили ребятам новые вещи, они сейчас просматриваются»
сегодня, 16:59
Стась – капитан минского «Динамо» в сезоне-2025/26, Шипачев и Улле – ассистенты
сегодня, 16:52Фото