Третьяк о России на ОИ-2026: «Надежда умирает последней. Еще все может перевернуться. До Олимпиады целый год, поживем – увидим»
Владислав Третьяк высказался о ситуации с допуском России на Олимпиаду.
Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды: «Рекомендация от марта 2023-го остается в силе – нейтральные спортсмены не могут считаться командой».
«Надежда умирает последней. Может, еще что-то случится. Еще все может перевернуться. Конечно, надежды мало, но она есть.
Еще до Олимпиады целый год, поэтому поживем – увидим», – заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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