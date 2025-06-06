Третьяк о России на ОИ-2026: «Надежда умирает последней. Еще все может перевернуться. До Олимпиады целый год, поживем – увидим»

Владислав Третьяк высказался о ситуации с допуском России на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК ) поддержал недопуск команды: «Рекомендация от марта 2023-го остается в силе – нейтральные спортсмены не могут считаться командой».

«Надежда умирает последней. Может, еще что-то случится. Еще все может перевернуться. Конечно, надежды мало, но она есть.

Еще до Олимпиады целый год, поэтому поживем – увидим», – заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.