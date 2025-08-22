Третьяк о ФХР: «У нас договоры с Грузией, Киргизией, ОАЭ, Ираном и Сербией. Расширяем географию хоккея и укрепляем отношения с дружественными странами»

Владислав Третьяк заявил, что ФХР помогает расширять географию хоккея в мире.

– Зачем вы приглашаете на базу в Новогорск хоккеистов из таких стран как Иран или Турция?

– Мы расширяем географию хоккейных стран. Вы знаете, что при прежнем президенте ИИХФ Рене Фазеле всегда была практика, что главные федерации должны помогать развивающимся наладить хоккей.

Мы в этом плане – одни из первых. У нас договоры подписаны и с Грузией, и с Киргизией, и с ОАЭ, и с Ираном, с Сербией. Мы в самом деле работаем, даем своих тренеров, приглашаем на семинары, на сборы.

Много работаем над этим, потому что одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьезно развиваться в нашем виде спорта.

Увеличивать поддержку России при голосованиях в ИИХФ – это хорошо. Но и думать о том, чтобы наш спорт стал еще более популярным – тоже важно. Так и дружба стран развивается.

Спорт – это мостик к хорошим отношениям между народами. Поэтому один из приоритетов международной работы ФХР – укреплять отношения с дружественными странами с помощью хоккея.

У России огромный опыт развития хоккея. У нас – самые передовые и эффективные программы подготовки молодых игроков, а также тренеров и других специалистов.

С удовольствием поделимся с нашими друзьями самыми разнообразными компетенциями – и теми, что касаются спорта высших достижений, и методиками работы на детско-юношеском уровне, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк .

Третьяк о тренерах-легионерах в КХЛ: «Не надо думать, что сейчас приедет умный дедушка из Канады – и все выиграет. Мы не должны отказываться от иностранцев, но важно не переборщить»