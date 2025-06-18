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Депутат Свищев: «Удивляет, что ИИХФ пытается дистанцироваться от ФХР. Именно легенды из России и СССР создавали историю мирового хоккея»

Дмитрий Свищев раскритиковал ИИХФ за позицию относительно ФХР.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Меня, конечно, удивляет, что Международная федерация хоккея сейчас пытается всеми силами дистанцироваться от Федерации хоккея России.

Странное поведение, прекрасно зная, что именно легенды из России и Советского Союза создавали историю мирового хоккея.

И дистанцироваться сейчас они, может быть, на бумаге могут, но в жизни хоккеистов, любителей хоккея, мальчишек и девчонок, миллионов это сделать невозможно, потому что мы сами все прекрасно видим.

Наши два хоккеиста «Флориды» второй год подряд завоевывают Кубок Стэнли, это дорогого стоит. Вот история», – сказал депутат Госдумы.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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