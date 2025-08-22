Третьяк о лимите: «Три легионера, больше не надо. Из Европы в КХЛ не едут по политическим причинам – клубы берут середняков, не прижившихся в НХЛ»

Владислав Третьяк заявил, что три легионера на клуб – оптимальный лимит для КХЛ.

Сейчас лига разрешает заявить не более пяти иностранных хоккеистов на матч.

– «Салават Юлаев» из-за безденежья расторг Джоша Ливо. Как вам эта история?

– Я не против иностранных игроков. Просто считаю, что нужно брать хороших хоккеистов. А в КХЛ берут в большинстве своем середняков, которые не прижились в НХЛ.

К нам приезжает кто-то из АХЛ и предлагают восторгаться: «Ого, какая звезда!» Да вы что? Большинство игроков из фарм-клубов НХЛ – что, показали в России хороший хоккей? Не буду примеры приводить, извините. И в ЦСКА , и в другие команды сколько иностранцев приезжало, а потом уезжало. Играли они в КХЛ так себе.

Трех хороших легионеров достаточно, чтобы они реально усилили клуб. В теории можно ведь лимит и до 10 человек увеличить. Но тогда половину мест в команде будут занимать посредственные иностранцы.

Мы все равно вернемся на международный уровень. Нам надо русских игроков развивать. А какой шанс для молодого игрока попасть в КХЛ, если все вакансии забрали посредственные легионеры? Которые к тому же автоматом получают места в первом-втором звене, в бригадах большинства?

К нам в КХЛ и так по политическим причинам не едут игроки из Европы. Тут только американцы и канадцы. Нет уже финнов или шведов уровня сборной, которые бы Олимпиаду выигрывали.

Я остаюсь при своем мнении: три легионера на клуб – и больше не надо, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк .

Третьяк о тренерах-легионерах в КХЛ: «Не надо думать, что сейчас приедет умный дедушка из Канады – и все выиграет. Мы не должны отказываться от иностранцев, но важно не переборщить»