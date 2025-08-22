  • Спортс
  Березкин о примерах в НХЛ: «Маккиннон и Макдэвид. По антропометрии ближе всего Томпсон из «Баффало» – мы похожи по стилю, оба праворукие»
Березкин о примерах в НХЛ: «Маккиннон и Макдэвид. По антропометрии ближе всего Томпсон из «Баффало» – мы похожи по стилю, оба праворукие»

Максим Березкин заявил, что ориентируется на Коннора Макдэвида в НХЛ.

Нападающий «Локомотива» был задрафтован «Эдмонтоном» под 138-м номером в 2020 году.

– Есть ли у вас мечта сыграть с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем?

– Больше мечта именно играть в НХЛ, против всех этих звезд, на которых я смотрел всю жизнь. Хочу проверить себя на их уровне. Даже если сначала буду хуже, то не расстраиваться и искать моменты, как улучшить свою игру.

– На кого из игроков вы ориентируетесь?

– Больше всего на Маккиннона и Макдэвида. Но в НХЛ очень много сильных игроков, каждого стоит чему-то учиться.

По антропометрии ближе всего Тейдж Томпсон из «Баффало». Мы похожи по стилю, оба праворукие. Он, конечно, забивает по 40-50 шайб за сезон. Но мы с ним примерно похожи.

– Много ли смотрите хоккей?

– Да, каждое утро смотрю хайлайты НХЛ, слежу за матчами. Смотрю, как забиваются голы, стараюсь анализировать и применять в своей игре, – сказал Максим Березкин.

Березкин об «Эдмонтоне»: «Меня приглашали, но решил остаться в «Локомотиве» на год, чтобы приехать готовым. Хочу закрепиться в НХЛ как ведущий игрок»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
