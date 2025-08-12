Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»

Директор «Эдмонтона» оценил профессиональные качества Максима Березкина.

Ранее официальный сайт НХЛ включил 23-летнего форварда «Локомотива » в топ-5 перспективных игроков системы «Ойлерс».

«У него есть габариты, он умеет бросать, может обострить. Он уже играет на профессиональном уровне, так что, если приедет, может претендовать на место в топ-9 нападения.

Все зависит от него – хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге мира или ему комфортнее там, где он сейчас. Мы очень надеемся, что он все-таки решит приехать», – сказал старший директор «Эдмонтона » по хоккейным операциям Калле Ларссон.