Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»
Директор «Эдмонтона» оценил профессиональные качества Максима Березкина.
Ранее официальный сайт НХЛ включил 23-летнего форварда «Локомотива» в топ-5 перспективных игроков системы «Ойлерс».
«У него есть габариты, он умеет бросать, может обострить. Он уже играет на профессиональном уровне, так что, если приедет, может претендовать на место в топ-9 нападения.
Все зависит от него – хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге мира или ему комфортнее там, где он сейчас. Мы очень надеемся, что он все-таки решит приехать», – сказал старший директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Калле Ларссон.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
