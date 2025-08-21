  • Спортс
Макдэвид – лучший центр НХЛ по версии сайта лиги. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кросби – 5-й, Мэттьюс – 7-й, Ахо – 13-й, Селебрини – 19-й

Коннор Макдэвид назван лучшим центрфорвардом НХЛ по версии сайта лиги.

Второе место занял Нэтан Маккиннон из «Колорадо», тройку замкнул Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;

2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;

4. Александр Барков, «Флорида»;

5. Сидни Кросби, «Питтсбург»;

6. Джек Айкел, «Вегас»;

7. Остон Мэттьюс, «Торонто»;

8. Брэйден Пойнт, «Тампа»;

9. Марк Шайфли, «Виннипег»;

10. Ник Сузуки, «Монреаль»;

11. Джек Хьюз, «Нью-Джерси»;

12. Роберт Томас, «Сент-Луис»;

13. Себастьян Ахо, «Каролина»;

14. Нико Хишир, «Нью-Джерси»;

15. Дилан Ларкин, «Детройт»;

16. Тим Штюцле, «Оттава»;

17. Роопе Хинтц, «Даллас»;

18. Тейдж Томпсон, «Баффало»;

19. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;

20. Сэм Беннетт, «Флорида».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
