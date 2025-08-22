Березкин об «Эдмонтоне»: «Меня приглашали, но решил остаться в «Локомотиве» на год, чтобы приехать готовым. Хочу закрепиться в НХЛ как ведущий игрок»

Максим Березкин заявил, что в будущем хочет быть ведущим игроком «Эдмонтона».

В прошлом сезоне 23-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Он набрал 56 (24+32) очков за 87 игр с учетом плей-офф при полезности «плюс 28».

– Говорят, что решение продлить контракт с «Локомотивом» вы во многом приняли из-за тренера Никитина. Это так?

– Не совсем. Он считал, что мне еще рано ехать в НХЛ. Я принял это во внимание и решил остаться еще на год, чтобы там не играть в АХЛ, а приехать готовым. Понимал, что поначалу будет тяжело, но хочу закрепиться как ведущий игрок в основной команде.

– Как в «Эдмонтоне» отреагировали на то, что решили остаться в «Локомотиве»?

– Думаю, они не ожидали. Меня приглашали в команду. У нас были разговоры, какие-то обсуждения, но точного ответа я им не давал. Решил остаться и уверен, что это только плюс для моего развития.

– Но если бы вы поехали сразу, то получили бы двухлетний контракт новичка, а теперь речь пойдет только об однолетнем. Этот момент сыграл роль?

– Честно говоря, я об этом даже не думал. Для меня главное – играть в НХЛ, а вопросы контрактов уже второстепенны. Хочу быть лучшей версией себя каждый день, – сказал форвард «Локомотива» Максим Березкин .

Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»