  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Березкин об «Эдмонтоне»: «Меня приглашали, но решил остаться в «Локомотиве» на год, чтобы приехать готовым. Хочу закрепиться в НХЛ как ведущий игрок»
6

Березкин об «Эдмонтоне»: «Меня приглашали, но решил остаться в «Локомотиве» на год, чтобы приехать готовым. Хочу закрепиться в НХЛ как ведущий игрок»

Максим Березкин заявил, что в будущем хочет быть ведущим игроком «Эдмонтона».

В прошлом сезоне 23-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Он набрал 56 (24+32) очков за 87 игр с учетом плей-офф при полезности «плюс 28».

– Говорят, что решение продлить контракт с «Локомотивом» вы во многом приняли из-за тренера Никитина. Это так?

– Не совсем. Он считал, что мне еще рано ехать в НХЛ. Я принял это во внимание и решил остаться еще на год, чтобы там не играть в АХЛ, а приехать готовым. Понимал, что поначалу будет тяжело, но хочу закрепиться как ведущий игрок в основной команде.

– Как в «Эдмонтоне» отреагировали на то, что решили остаться в «Локомотиве»?

– Думаю, они не ожидали. Меня приглашали в команду. У нас были разговоры, какие-то обсуждения, но точного ответа я им не давал. Решил остаться и уверен, что это только плюс для моего развития.

– Но если бы вы поехали сразу, то получили бы двухлетний контракт новичка, а теперь речь пойдет только об однолетнем. Этот момент сыграл роль?

– Честно говоря, я об этом даже не думал. Для меня главное – играть в НХЛ, а вопросы контрактов уже второстепенны. Хочу быть лучшей версией себя каждый день, – сказал форвард «Локомотива» Максим Березкин.

Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЛокомотив
logoАХЛ
logoИгорь Никитин
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoМаксим Березкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»
611 августа, 21:27
Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ, Савой – 1-й, Ховард – 2-й
211 августа, 03:15
Геннадий Ушаков: «Локомотив» поступил правильно, не пригласив Никитина на парад. Проехаться с кубком по Ярославлю и вернуться в ЦСКА – как минимум некрасиво»
2630 июля, 13:16
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Северсталь» играет с «Нефтехимиком»
8 минут назадLive
Ротенберг выложил фото с Овечкиным: «Только один человек забил больше Гретцки. Низкий поклон и уважение»
711 минут назадФото
Третьяк о стиле игры Бобровского: «Чувство, что он не ел целую неделю – и готов эту шайбу поймать, чтобы съесть. Как кот охотится за мышью»
23 минуты назад
СКА хотел выменять Кравцова до его отъезда в НХЛ, сообщил «Матч ТВ»: «Клубы достигли предварительной договоренности, но «Трактор» не решился обменивать права»
336 минут назад
Ливо подрался с Савельевым из фарм-клуба «Трактора». Это был первый матч канадца за челябинцев
752 минуты назад
Стяг с фото Овечкина и числом 895 подняли под своды арены «Динамо». Капитану «Вашингтона» подарили золотую клюшку
33сегодня, 14:01Фото
КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за допинг: «Лига даст правовую оценку ситуации и позднее выступит с заявлением»
1сегодня, 13:44
Сергей Гончар: «У Федорова сильнейшее катание за всю историю хоккея. Аналогов Сергею нет в современной НХЛ – его ставили в защиту, и он великолепно справлялся»
3сегодня, 13:25
Вячеслав Быков: «Никитин может привести ЦСКА к Кубку Гагарина. У него есть все для победы»
10сегодня, 13:12
Третьяк о «Шанхае»: «Я присутствовал, когда руководители России и Китая подписали договор о взаимоотношениях в хоккее. Рады, что в КХЛ есть китайский клуб»
7сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные матчи. «Динамо» Москва против «Ак Барса», «Трактор» провел матч с «Челметом»
54 минуты назадLive
Дарьин перешел в «Адмирал». Контракт с экс-форвардом «Витязя» – на 2 года
сегодня, 12:35
Березкин о чтении: «Книга отца Хабиба – очень полезная и мотивирующая, она многое дала для моего воспитания. Не читаю регулярно, больше развиваюсь через видео»
5сегодня, 12:11
Шабанов о Радулове: «Этот молодой человек сильно любит хоккей. Мы перекинулись парой слов, поздравил его с победой»
1сегодня, 11:28
Гончар о работе в «Ванкувере»: «Прилетал на пару недель, потом возвращался домой. Я разбирал моменты, созванивался с ребятами – общение шло, даже когда я был дома»
сегодня, 11:06
Мишуров о решении остаться в «Авангарде»: «Не то что мнение поменял, просто сначала неправильно понял информацию. Для меня важна объективная конкуренция»
4сегодня, 10:20
Гернат о «Витязе»: «Деньги важны, но никогда не видел, чтобы команда снималась с турнира»
3сегодня, 09:57
Березкин о примерах в НХЛ: «Маккиннон и Макдэвид. По антропометрии ближе всего Томпсон из «Баффало» – мы похожи по стилю, оба праворукие»
сегодня, 09:25
Буцаев о Голдобине в СКА: «Спартак» ожидал от него большего в плей-офф, он не раскрыл потенциал. Время покажет, усиление это или нет»
сегодня, 08:59
Глава Самарской области о «Ладе»: «Один из символов российского спорта. Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан»
сегодня, 07:10