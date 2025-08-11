Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ, Савой – 1-й, Ховард – 2-й
Максим Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ.
23-летний форвард «Локомотива» был включен в топ-5 перспективных игроков системы «Ойлерс».
1. Мэттью Савой, нападающий, 21 год («Бейкерсфилд», АХЛ; в прошлом сезоне провел 4 матча за основу).
2. Айзек Ховард, нападающий, 21 год (университет Мичигана, NCAA; был признан MVP студенческого чемпионата в минувшем сезоне).
3. Бо Эки, защитник, 20 лет («Бэрри Колтс», OHL).
4. Максим Березкин, нападающий, 23 года («Локомотив», КХЛ).
5. Роби Ярвентие, нападающий, 23 года («Бейкерсфилд», АХЛ; пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
