  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ, Савой – 1-й, Ховард – 2-й
2

Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ, Савой – 1-й, Ховард – 2-й

Максим Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ.

23-летний форвард «Локомотива» был включен в топ-5 перспективных игроков системы «Ойлерс». 

1. Мэттью Савой, нападающий, 21 год («Бейкерсфилд», АХЛ; в прошлом сезоне провел 4 матча за основу).

2. Айзек Ховард, нападающий, 21 год (университет Мичигана, NCAA; был признан MVP студенческого чемпионата в минувшем сезоне). 

3. Бо Эки, защитник, 20 лет («Бэрри Колтс», OHL).

4. Максим Березкин, нападающий, 23 года («Локомотив», КХЛ).

5. Роби Ярвентие, нападающий, 23 года («Бейкерсфилд», АХЛ; пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoюниорская лига Онтарио
NCAA
logoАйзек Ховард
logoРоби Ярвентие
logoКХЛ
Бэрри Колтс
logoБейкерсфилд
logoЭдмонтон
logoМаксим Березкин
logoМэттью Савой
logoАХЛ
logoНХЛ
Бо Эки
logoЛокомотив
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»
5вчера, 21:57
Сергей Самсонов о Свечникове: «Был одним из лучших в «Каролине» и всей НХЛ в плей-офф. Это специфическая команда, в другой набрал бы на 15-20% очков больше»
1вчера, 21:43
Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»
2вчера, 21:27
Гатиятулин о стажировке в «Ванкувере»: «В НХЛ задаются стандарты, мы пробуем что-то внедрять. В «Каролине» тоже был, узнал их систему, в «Далласе». Это открыло глаза в плане атакующего хоккея»
1вчера, 20:41
Батрак об уходе Ливо из «Салавата»: «Не вписывался в бюджет, 100 млн рублей он нигде не будет получать сейчас. В чем задумка расторжения со словами, что он опоздал на сборы, не понял»
2вчера, 20:22
Сергей Самсонов об Овечкине: «Великий игрок, забивает по 40 голов за сезон в свои годы, это уникально. Экс-вратари говорят, что не могут прочитать его бросок, понять, куда шайба полетит»
вчера, 19:45
КХЛ не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста»
3вчера, 19:32
Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»
15вчера, 19:07
Павел Дацюк: «Детройт» выйдет в финал конференции. «Флориде» будет сложно завоевать третий Кубок Стэнли подряд, мотивация не та»
8вчера, 18:49
Быков об уходе Ливо из «Салавата»: «Зная его качество как игрока – согласитесь, не просто так контракт был разорван. Сложно комментировать решение клуба»
3вчера, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»
1вчера, 21:11
«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка
вчера, 20:59
Дацюк о Демидове: «Скромный, но дерзкий на льду, за ним приятно наблюдать. Хотелось бы, чтобы таких игроков было больше»
1вчера, 20:07
Михаил Фисенко: «Деньги отдаю жене, своими не владею. В наше время важно быть грамотным в финансовых вопросах»
3вчера, 19:21
Анвар Гатиятулин: «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля» – мои любимые фильмы, музыка – Высоцкий, еда – куриные котлеты, я не привередлив»
1вчера, 18:25
Новичок «Ак Барса» Калынак: «Если бы не хоккей, играл бы в гольф. В Казани хорошее поле, хотелось бы выбраться на него. Я вырос в маленьком городе на ферме, мог стать механиком»
вчера, 17:13
Сергей Самсонов о США: «Разницы в менталитете не замечаю, плохого отношения к русским там нет. Американцам интересно, спрашивают, как обстановка в России»
1вчера, 16:28
«Северсталь» интересуется форвардом «Локомотива» Лихачевым (Metaratings)
вчера, 16:12
Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»
1вчера, 16:00
Правило о минимальной вместимости арен не будет распространяться на «Витязь» в случае возвращения в КХЛ
5вчера, 15:39