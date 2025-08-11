Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ, Савой – 1-й, Ховард – 2-й

Максим Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ.

23-летний форвард «Локомотива » был включен в топ-5 перспективных игроков системы «Ойлерс».

1. Мэттью Савой, нападающий, 21 год («Бейкерсфилд», АХЛ; в прошлом сезоне провел 4 матча за основу).

2. Айзек Ховард , нападающий, 21 год (университет Мичигана, NCAA ; был признан MVP студенческого чемпионата в минувшем сезоне).

3. Бо Эки, защитник, 20 лет («Бэрри Колтс», OHL).

4. Максим Березкин, нападающий, 23 года («Локомотив», КХЛ).

5. Роби Ярвентие, нападающий, 23 года («Бейкерсфилд», АХЛ; пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена).