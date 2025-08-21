«Чикаго» продлил контракт с Назаром на 7 лет. Кэпхит – 6,59 млн долларов
Нападающий Фрэнк Назар подписал новый контракт с «Чикаго».
Срок соглашения рассчитан на 7 лет – до конца сезона-2032/33. Зарплата 21-летнего игрока составит 6,59 млн долларов в год в среднем.
Кэпхит форварда по нынешнему контракту составляет 950 тысяч долларов. Срок этого соглашения истечет по окончании сезона-2025/26.
В сезоне-2024/25 Фрэнк Назар провел 53 игры в регулярном чемпионате и набрал 26 (12+14) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Чикаго»
