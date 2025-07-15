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  • Демидов, Мичков и Аскаров включены в топ-10 претендентов на прорывной сезон по версии сайта НХЛ. Форварда «Монреаля» сравнили с Кучеровым
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Демидов, Мичков и Аскаров включены в топ-10 претендентов на прорывной сезон по версии сайта НХЛ. Форварда «Монреаля» сравнили с Кучеровым

Матвей Мичков, Ярослав Аскаров и Иван Демидов – претенденты на прорывной сезон.

Официальный сайт НХЛ включил трех россиян в список игроков, для которых сезон-2025/26 может стать прорывным. 

В список без ранжира вошли 10 хоккеистов, отыгравших в лиге не более двух сезонов. Не включались игроки, попавшие в топ-3 в голосовании на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) в прошлом и этом году.

Вратарь: Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);

Защитники: Зэйн Парех («Калгари»), Сэм Ринзель («Чикаго»);

Нападающие: Матвей МичковФиладельфия»), Иван Демидов, Зак Болдук (оба – «Монреаль»), Райан Леонард («Вашингтон»), Логан Станковен («Каролина»), Фрэнк Назар («Чикаго»), Уилл Смит («Сан-Хосе»). 

Автор сайта НХЛ Майк Морреале высказался о Демидове: «Некоторые предполагают, что этот нападающий может стать следующим Никитой Кучеровым.

Этот 19-летний игрок невероятно динамичен и, возможно, является самым универсальным атакующим игроком из всех, выбранных на драфте НХЛ-2024». 

Автор сайта НХЛ Адам Кимельман предположил, на что может быть способен Мичков: «В концовке прошлого сезона он наладил хорошую взаимосвязь с партнерами по звену Шоном Кутюрье и Трэвисом Конекны, набрав 16 очков в 12 играх.

Если Рик Токкет – тренер, более ориентированный на атакующий хоккей – сохранит эту тройку, то у Мичкова может появиться шанс набрать 100 очков – первым среди игроков «Флайерс» после Клода Жиру в сезоне-2017/18». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoСан-Хосе
logoНикита Кучеров
logoМонреаль
logoФиладельфия
logoЯрослав Аскаров
logoИван Демидов
logoНХЛ
logoМатвей Мичков
logoФрэнк Назар
logoСэм Ринзель
logoРайан Леонард
logoЗак Болдук
logoКаролина
logoУилл Смит
logoВашингтон
logoЧикаго
logoЗэйн Парех
logoКалгари
logoЛоган Станковен
logoРик Токкет
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