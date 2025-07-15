Демидов, Мичков и Аскаров включены в топ-10 претендентов на прорывной сезон по версии сайта НХЛ. Форварда «Монреаля» сравнили с Кучеровым

Матвей Мичков, Ярослав Аскаров и Иван Демидов – претенденты на прорывной сезон.

Официальный сайт НХЛ включил трех россиян в список игроков, для которых сезон-2025/26 может стать прорывным.

В список без ранжира вошли 10 хоккеистов, отыгравших в лиге не более двух сезонов. Не включались игроки, попавшие в топ-3 в голосовании на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) в прошлом и этом году.

Вратарь: Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);

Защитники: Зэйн Парех («Калгари»), Сэм Ринзель («Чикаго»);

Нападающие: Матвей Мичков («Филадельфия »), Иван Демидов , Зак Болдук (оба – «Монреаль »), Райан Леонард («Вашингтон»), Логан Станковен («Каролина»), Фрэнк Назар («Чикаго»), Уилл Смит («Сан-Хосе»).

Автор сайта НХЛ Майк Морреале высказался о Демидове: «Некоторые предполагают, что этот нападающий может стать следующим Никитой Кучеровым.

Этот 19-летний игрок невероятно динамичен и, возможно, является самым универсальным атакующим игроком из всех, выбранных на драфте НХЛ-2024».

Автор сайта НХЛ Адам Кимельман предположил, на что может быть способен Мичков: «В концовке прошлого сезона он наладил хорошую взаимосвязь с партнерами по звену Шоном Кутюрье и Трэвисом Конекны, набрав 16 очков в 12 играх.

Если Рик Токкет – тренер, более ориентированный на атакующий хоккей – сохранит эту тройку, то у Мичкова может появиться шанс набрать 100 очков – первым среди игроков «Флайерс» после Клода Жиру в сезоне-2017/18».