У «Сан-Хосе» лучшие проспекты в НХЛ по версии Bleacher Report, «Монреаль» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 32-я

У «Сан-Хосе» лучшие проспекты в НХЛ по версии Bleacher Report.

Издание опубликовало рейтинг клубов НХЛ в разрезе проспектов на сезон-2025/26. 

1. «Сан-Хосе» (проспекты, за которыми стоит наблюдать: Майкл Миса, Квентин Масти, Сэм Дикинсон);    

2. «Монреаль» (Майкл Хейдж, Иван Демидов, Давид Райнбахер);   

3. «Чикаго» (Оливер Мур, Ник Лардис, Артем Левшунов);  

4. «Сиэтл» (Беркли Каттон, Джейк О’Брайен, Карсон Рехкопф);     

5. «Филадельфия» (Портер Мартон, Джетт Лучанко, Денвер Барки); 

 6. «Калгари» (Коул Решни, Люк Миса, Зэйн Парех);   

7. «Анахайм» (Роджер Маккуин, Итан Процишин, Эмиль Гюит);    

8. «Миннесота» (Лиам Эгрен, Зеев Байум, Райдер Ричи);   

9. «Вашингтон» (Райан Леонард, Эндрю Кристалл, Линден Лакович);  

10. «Коламбус» (Кейден Линдстрем, Джексон Смит, Лука Маррелли);  

11. «Каролина» (Брэдли Надо, Иван Рябкин, Феликс Унгер Серум);      

12. «Айлендерс» (Мэттью Шефер, Коул Эйзерман, Кашон Эйтчесон);     

13. «Детройт» (Картер Бир, Нэйт Дэниэлсон, Аксель Сандин Пелликка);      

14. «Нэшвилл» (Брэди Мартин, Тедди Стига, Райкер Ли);     

15. «Сент-Луис» (Далибор Дворски, Джастин Карбонно, Джимми Снаггеруд);    

16. «Питтсбург» (Рутгер Макгроарти, Билл Зоннон, Куин Бошн);   

17. «Баффало» (Радим Мртка, Конста Хелениус, Броди Зимер);     

18. «Юта» (Калеб Денуайе, Тидж Игинла, Дмитрий Симашев);    

19. «Нью-Джерси» (Шеймус Кейси, Бенджамин Кеван, Антон Силаев);      

20. «Колорадо» (Гэвин Брайндли, Илья Набоков, Михаил Гуляев);     

21. «Рейнджерс» (Гэйб Перро, Малькольм Спенс, Скотт Морроу);    

22. «Тампа» (Сэм О’Райлли, Итан Готье, Нико Хуухтанен);   

23. «Даллас» (Маврик Бурк, Эмил Хемминг, Лиан Биксель);  

24. «Вегас» (Матьяш Шаповалив, Якоб Возняк, Туомас Уронен);  

25. «Эдмонтон» (Мэттью Савой, Айзек Ховард, Бо Акей);  

26. «Виннипег» (Брэд Ламберт, Брэйден Ягер, Саша Бумедьен);  

27. «Бостон» (Джеймс Хэгенс, Фрэйзер Минтен, Фабиан Лиселль); 

28. «Торонто» (Истон Коуэн, Бен Дэнфорд, Ник Молденхауэр);

29. «Оттава» (Картер Якемчук, Логан Хенслер, Лееви Мериляйнен);

30. «Лос-Анджелес» (Кристиан Эпперсон, Лиам Гринтри, Генри Бжустевич);

31. «Ванкувер» (Юнатан Леккеримяки, Брейден Кутс, Том Уилландер);

32. «Флорида» (Линус Эрикссон, Грэйсин Савчин, Джек Девайн).

Источник: Bleacher Report
