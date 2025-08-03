У «Сан-Хосе» лучшие проспекты в НХЛ по версии Bleacher Report, «Монреаль» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 32-я
Издание опубликовало рейтинг клубов НХЛ в разрезе проспектов на сезон-2025/26.
1. «Сан-Хосе» (проспекты, за которыми стоит наблюдать: Майкл Миса, Квентин Масти, Сэм Дикинсон);
2. «Монреаль» (Майкл Хейдж, Иван Демидов, Давид Райнбахер);
3. «Чикаго» (Оливер Мур, Ник Лардис, Артем Левшунов);
4. «Сиэтл» (Беркли Каттон, Джейк О’Брайен, Карсон Рехкопф);
5. «Филадельфия» (Портер Мартон, Джетт Лучанко, Денвер Барки);
6. «Калгари» (Коул Решни, Люк Миса, Зэйн Парех);
7. «Анахайм» (Роджер Маккуин, Итан Процишин, Эмиль Гюит);
8. «Миннесота» (Лиам Эгрен, Зеев Байум, Райдер Ричи);
9. «Вашингтон» (Райан Леонард, Эндрю Кристалл, Линден Лакович);
10. «Коламбус» (Кейден Линдстрем, Джексон Смит, Лука Маррелли);
11. «Каролина» (Брэдли Надо, Иван Рябкин, Феликс Унгер Серум);
12. «Айлендерс» (Мэттью Шефер, Коул Эйзерман, Кашон Эйтчесон);
13. «Детройт» (Картер Бир, Нэйт Дэниэлсон, Аксель Сандин Пелликка);
14. «Нэшвилл» (Брэди Мартин, Тедди Стига, Райкер Ли);
15. «Сент-Луис» (Далибор Дворски, Джастин Карбонно, Джимми Снаггеруд);
16. «Питтсбург» (Рутгер Макгроарти, Билл Зоннон, Куин Бошн);
17. «Баффало» (Радим Мртка, Конста Хелениус, Броди Зимер);
18. «Юта» (Калеб Денуайе, Тидж Игинла, Дмитрий Симашев);
19. «Нью-Джерси» (Шеймус Кейси, Бенджамин Кеван, Антон Силаев);
20. «Колорадо» (Гэвин Брайндли, Илья Набоков, Михаил Гуляев);
21. «Рейнджерс» (Гэйб Перро, Малькольм Спенс, Скотт Морроу);
22. «Тампа» (Сэм О’Райлли, Итан Готье, Нико Хуухтанен);
23. «Даллас» (Маврик Бурк, Эмил Хемминг, Лиан Биксель);
24. «Вегас» (Матьяш Шаповалив, Якоб Возняк, Туомас Уронен);
25. «Эдмонтон» (Мэттью Савой, Айзек Ховард, Бо Акей);
26. «Виннипег» (Брэд Ламберт, Брэйден Ягер, Саша Бумедьен);
27. «Бостон» (Джеймс Хэгенс, Фрэйзер Минтен, Фабиан Лиселль);
28. «Торонто» (Истон Коуэн, Бен Дэнфорд, Ник Молденхауэр);
29. «Оттава» (Картер Якемчук, Логан Хенслер, Лееви Мериляйнен);
30. «Лос-Анджелес» (Кристиан Эпперсон, Лиам Гринтри, Генри Бжустевич);
31. «Ванкувер» (Юнатан Леккеримяки, Брейден Кутс, Том Уилландер);
32. «Флорида» (Линус Эрикссон, Грэйсин Савчин, Джек Девайн).