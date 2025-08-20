Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приедут в лагерь сборной США перед ОИ-2026

44 хоккеиста приедут в лагерь сборной США перед Олимпиадой-2026.

С 26 по 27 августа сборная США проведет мероприятия вне льда. Лагерь состоится в Плимуте (штат Мичиган).

В лагерь приедут 44 хоккеиста. В их числе: 4 вратаря, 16 защитников и 24 нападающих.

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак , ранее включенный в число первых 6 игроков в заявке команды на турнир, тоже был приглашен, но не сможет приехать.

Вратари: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк Эттинджер («Даллас»), Джереми Сваймен («Бостон»), Джоуи Даккор («Сиэтл»).

Защитники: Куинн Хьюз * («Ванкувер»), Чарли Макэвой* («Бостон»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Зак Веренски («Коламбус»), Сет Джонс («Флорида»), Джейккоб Слэвин («Каролина»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Райан Макдона («Тампа»), Брок Фэйбер («Миннесота»), Люк Хьюз , Бретт Пеши (оба – «Нью-Джерси»), Нил Пионк («Виннипег»), Джейк Сэндерсон («Оттава»), Брэди Шей («Нэшвилл»), Алекс Влашич («Чикаго»), Джексон Лакомб («Анахайм»).

Нападающие: Остон Мэттьюс *, Мэттью Найз (оба – «Торонто »), Джек Айкел* («Вегас»), Брэди Ткачак*, Шейн Пинто (оба – «Оттава»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Патрик Кэйн, Дилан Ларкин (оба – «Детройт»), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба – «Рейнджерс»), Джейк Генцел («Тампа»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Брайан Раст («Питтсбург»), Клейтон Келлер, Логан Кули (оба – «Юта»), Мэттью Болди («Миннесота»), Коул Кофилд («Монреаль»), Конор Гарланд («Ванкувер»), Крис Крайдер («Анахайм»), Тейдж Томпсон, Алекс Так (оба – «Баффало»), Брок Нелсон («Колорадо»), Фрэнк Назар («Чикаго»).

*игрок включен в число первых 6 игроков в заявке команды на турнир.